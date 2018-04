Música em Santo Estêvão: Manuel de Oliveira convida Susana Travassos e João Frade

Connect on Linked in

No âmbito dos “Serões da Primavera”, realiza-se este sábado, pelas 22h00, na Casa do Povo de Santo Estêvão (Tavira), o concerto de Manuel de Oliveira Trio, com Susana Travassos e João Frade.

Manuel de Oliveira, guitarrista, conta com um vasto percurso internacional, tendo marcado presença nalguns festivais europeus, nomeadamente, no Emociona Jazz (Madrid, Espanha) e no Couleurs Jazz (Tourcoing, França). Inaugurou a Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura, editou “Ibérica Live” com Jorge Pardo e Carles Benavent e, juntamente com a fadista Cristina Águas, apresenta o espetáculo “Fado Ibéria”.

Em Santo Estêvão partilha o palco com a cantora Susana Travassos e com o acordeonista João Frade.