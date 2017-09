Loulé: Filha e neta da cantora em concerto de homenagem a Violeta Parra

Print This Post

No próximo dia 14 de setembro, pelas 21h30, o Cine-Teatro Louletano recebe, em exclusivo a sul do país, a ‘tournée’ europeia que junta Isabel e Tita Parra, do Chile, respetivamente a filha mais velha e a neta da incontornável cantora Violeta Parra, para um concerto de homenagem.

Comemorando o centenário do nascimento da cantora, Isabel e Tita estão a realizar este ano uma ‘tournée’ por toda a Europa, acompanhadas pelos prestigiados músicos chilenos Greco Acuña e Juan Antonio Sánchez.

Neste concerto as artistas revisitam as composições mais emblemáticas de Violeta, passando por temas cuja raiz radica na música popular chilena e latino-americana. São ainda apresentadas criações originais de Isabel e de Tita. O espetáculo apresenta uma sonoridade acústica, repleta de ritmos chilenos e latino-americanos reinventados, contando com instrumentos como guitarras acústicas, cuatro venezuelano, charango, percussões e flauta transversal.

Parra é pouco conhecida em Portugal, mas foi graças a ela que, nos anos 50, a música tradicional chilena viveu um período áureo de resgate e valorização: em viagem pelo país, mapeou ritmos, danças e canções, reunindo um espólio de cerca de três mil canções tradicionais.

Depois, na década de 60, a sua defesa do património colocou-a na frente do movimento da “nueva canción”, que não foi mais que a música de intervenção do Chile de Salvador Allende.

Violeta Parra pode ser considerada a mãe da canção comprometida com a luta dos oprimidos e explorados, tendo sido autora de páginas inapagáveis como a canção “Volver a los 17”. Outro dos seus temas, “La Carta”, cantado em momentos de enorme comoção revolucionária, nas barricadas e nas ocupações, tem entre os seus versos o que diz “Os famintos pedem pão; chumbo lhes dá a polícia”.

Mas as suas canções não são apenas marcadas por versos demolidores contra toda a injustiça social. O lirismo dos versos de canções como “Gracias a la vida” (gravada por Elis Regina) embalou o ânimo de gerações de revolucionários latino-americanos em momentos em que a vida era questionada nos seus limites mais básicos.

Este espetáculo resulta de uma parceria entre Lisboa, Capital Ibero-americana de Cultura 2017 e a Câmara Municipal de Loulé/Cine-Teatro Louletano, contando com o apoio do Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (Chile).

O bilhete tem um custo associado por pessoa de 5 euros, o concerto tem a duração aproximada de 60 minutos e dirige-se a maiores de 16 anos.