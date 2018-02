Música em Faro: João Kovac apresenta “Tudo para te Convencer” no IPDJ

Print This Post

O músico angolano João Kowac, residente no Algarve, apresenta ao público o seu trabalho musical “Tudo para te Convencer”, no próximo dia 9 (22h00), no IPDJ, em Faro.

O cantor explora ritmos portugueses, num estilo pop dance romântico. João Kowac escreve as suas próprias letras e compõe em “conjunto” com o produtor/compositor Luís Mascarenhas.

“Tudo para te convencer” é o seu mais recente trabalho, no qual homenageia a Re-Food, um projeto de solidariedade comunitária, no Algarve, com um esforço eco-humanitário 100% voluntário realizado de cidadão para cidadão, que visa a recolha de alimentos excedentários junto de parceiros que apoiaram o projeto (Fonte de Alimentos) a famílias desfavorecidas.