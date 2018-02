Música e dança oriental voltam a encantar Silves

Connect on Linked in

O XVIII Festival de Música Al-Mutamid regressa a Silves no próximo dia 3 de fevereiro, com a atuação de Abu Tammam Ensemble, no Teatro Mascarenhas Gregório, pelas 21h30.

Este grupo, que interpreta músicas do Médio Oriente e do Mediterrâneo Oriental, é liderado pelo multi-instrumentista Alexánder Pewló, que interpreta: yayli tambur (Turquia), rubab (Afeganistão), aláude árabe e santur persa. Abu Tammam Ensemble conta, ainda, com a intervenção de uma bailarina de dança oriental, logrando-se assim um espetáculo repleto de colorido e beleza, que transmite a sensualidade do baile unido à música.

Os ingressos têm um custo associado de seis euros.

JA