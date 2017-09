Música e comes e bebes nas Festas do Pescador em Albufeira

Connect on Linked in

As Festas do Pescador estão de regresso à cidade de Albufeira com as habituais tasquinhas de comes e bebes e muita animação musical. Durante três dias, de 1 a 3 de setembro, os visitantes podem conviver em redor de uma mesa farta de iguarias típicas da região e dar um pezinho de dança ao som de artistas nacionais.

Este ano, serão os Quinta do Bill e Roberto Leal a animar a festa. Um dos dias, como já vem sendo tradição, é dedicado ao folclore com a atuação de diversos ranchos.

O certame, que todos os anos presta homenagem à comunidade piscatória da terra, irá juntar diversas associações locais, que apresentam um menu recheado de receitas típicas ligada ao mar.

Xerém, choquinhos com tinta, marisco variado, carapaus alimados, feijoada de búzios, cataplana, caldeirada de peixe e a tão afamada doçaria regional – com destaque para os dom rodrigos e os bolos de figo, de amêndoa e de alfarroba – prometem uma viagem de sabores pela gastronomia algarvia.

A partir das 18h00, a Praça dos Pescadores ganha vida e transforma-se numa festa popular que junta residentes e turistas. À noite, as atenções voltam-se para o palco, onde desfilarão diversos artistas.

Concertos animam as noites da cidade

Na sexta-feira, pelas 20h30, é Carlos Coelho que abre o baile popular, seguindo-se a atuação da banda Quinta do Bill, pelas 22h00.

No sábado, dia 2, será a vez do XXI Festival de Folclore de Albufeira juntar ranchos de vários pontos do país, embaixadores das suas regiões, que vêm divulgar a sua música, dança e canto. O festival já vai na sua 21ª edição, contribuindo para a valorização e divulgação das artes e culturas tradicionais, promovendo a festa e o convívio, a diversidade e o intercâmbio cultural.

No domingo, o Duo 64 é o primeiro a pisar o palco, convidando todos a dançar o seu repertório popular. A festa encerrará ao som de Roberto Leal.

JA