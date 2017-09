Música de In Tento Trio anima festivais literários em Espanha

Connect on Linked in

A música portuguesa vai estar representada no festival literário EDITA Nómada, em Cáceres (Espanha), através da atuação da banda algarvia In Tento Trio.

Esta iniciativa, criada como extensão do tão aclamado EDITA – “Festival Internacional de la Edición, la Poesía y las Artes”, já passou por países como Espanha, Portugal, México, Colômbia e Brasil.

O EDITA Nómada de Cáceres do presente ano irá contar com a música do pianista português Fernando Pessanha, compositor e director artístico do In Tento Trio, para além da apresentação de editoras independentes, projecções, exposições bibliográficas e recitais poéticos.

De resto, a presença do In Tento Trio está confirmada para outros festivais literários a realizar em Espanha e em Portugal, nomeadamente, no Otoño Literario de Aracena e no Poesia a Sul, em Olhão, ambos a realizar em novembro.