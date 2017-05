Museu de Portimão celebra aniversário com exposição e corrida fotográfica

Connect on Linked in

O nono aniversário do museu de Portimão vai ser assinalado no próximo sábado, 20 de maio, com a realização da 17ª Corrida Fotográfica de Portimão e a inauguração da exposição “Todos Somos Portimão ”.

Das 9h00 às 20h00, os concorrentes da Corrida Fotográfica de Portimão passarão pelos diferentes postos de controlo onde irão receber a indicação dos oito temas a fotografar. Através das suas objetivas espera-se “um renovado e atualizado olhar pelo território do município, pelas atividades e vivências das suas gentes e pelos aspetos mais inesperados do seu património cultural e natural”.

Para as 17h00, está marcada a inauguração da exposição “Todos Somos Portimão”, que dará a conhecer a evolução do movimento associativo local, desde as suas primeiras manifestações até aos nossos dias, com um especial enfoque na forma como estas entidades têm vindo a representar a mobilização de cidadãos em torno de objetivos comuns, nas áreas culturais, desportivas e sociais.

Será ainda dado um destaque especial aos cidadãos do município oriundos de outros países e cuja integração na sociedade portimonense se vai fazendo, também, através do associativismo e do encontro intercultural. A diversidade continuará a ser celebrada no município, de 22 a 29 de maio, com a realização da Semana Intercultural.

Degustação de conservas

O final da tarde será marcado pela música, poesia e teatralidade, com a chegada, às 18h00, de nove musas gregas, filhas de Zeus e Mnemósine (deusa da Memória), protetoras das artes, ciências e das letras. Esta animação é promovida pelos alunos/as dos cursos profissionais de Artes de Espetáculo e de Cordas e Teclas da Escola da Bemposta.

O programa de aniversário termina com uma degustação de conservas promovida pela Docapesca.

O Dia Internacional dos Museus, promovido a 18 de maio, também será assinalado pelo museu de Portimão e monumentos megalíticos de Alcalar com entrada gratuita.

Inaugurado em 2008, o museu de Portimão já recebeu diversos prémios nacionais e internacionais.

NC|JA