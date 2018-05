Museu de Portimão celebra 10 anos com programa especial

O museu de Portimão nasceu em 2008, após a reconversão de uma antiga fábrica de conservas em “fábrica de histórias”. Desde então, este equipamento cultural já realizou mais de 60 exposições e recebeu cerca de 560 mil visitantes de inúmeras nacionalidades. O 10º aniversário vai ser comemorado até ao final deste mês, com atividades para as famílias, novas exposições, música, dança, corrida fotográfica e várias surpresas

Durante o mês de maio, o museu de Portimão assinala 10 anos de existência com atividades para as famílias, novas exposições, música, dança, corrida fotográfica e várias surpresas, estando o dia 19 reservado para os momentos altos desta efeméride.

Inaugurado em 2008, o museu de Portimão recebeu nesse ano uma menção honrosa na categoria “Melhor Museu Português”, pela Associação Portuguesa de Museologia, e no ano seguinte pelo Turismo de Portugal, na categoria “Novo Evento Público”. Em 2010, foi distinguido internacionalmente com o prémio “Museu Conselho da Europa” e, em 2011, com o prémio “DASA – Mundo do Trabalho 2011”. Ainda nesse ano foi premiado pelo filme “À conversa com Manuel Teixeira Gomes”, no Festival Tour Film Brazil 2011, realizado em Florianópolis, com a “Arara de Prata – Jovens Talentos”. Em 2015, voltou a ser distinguido pela Associação Portuguesa de Museologia com o prémio “Inovação e Criatividade”, pelo projeto “A nossa cultura sai à rua”.

“Com a reconversão da antiga fábrica de conservas em ‘fábrica de histórias’, o museu de Portimão surge como um local especificamente vocacionado para o estudo e promoção da identidade cultural e social da comunidade portimonense, da evolução e singularidade do seu percurso histórico e para a prestação de um conjunto de serviços, aberto a todos os cidadãos, à sua formação, fruição e iniciativa”, realçam os responsáveis deste equipamento cultural, que realizou entre 2008 e 2018 mais de 60 exposições e recebeu cerca de 560 mil visitantes de várias nacionalidades…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 3 DE MAIO)

NC|JA