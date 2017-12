Museu de Portimão acolhe exposição de nobel alemão

Connect on Linked in

O Museu de Portimão está a apresentar, até 4 de março de 2018, a exposição “Günter Grass: Encontros”, com obras do escritor, poeta, dramaturgo e artista plástico, que em 1999 ganhou o Prémio Nobel da Literatura.

A exposição, que traz a público um vasto conjunto de desenhos, aguarelas, gravuras e esculturas do artista plástico, é um projeto do Goethe-Institut Portugal e da Fundação Günter e Ute Grass, em colaboração com o Günter Grass Haus, o museu e o município de Portimão e conta com o apoio da embaixada da República Federal da Alemanha, da Associação São Bartolomeu dos Alemães em Lisboa e da Niepoort.

Nascido a 18 de outubro de 1927, na atual Polónia, desenvolveu com Portugal nos anos 80 e em concreto com a freguesia da Mexilhoeira Grande – lugar que escolheu para lhe servir de retiro e inspiração – uma relação muito rica e diversificada. Foi no isolamento do país à beira mar plantado que encontrou no seu domicílio a paz muitas vezes perdida na Alemanha. Aqui, conseguiu trabalhar intensamente em novos textos, imagens ou esculturas ou simplesmente “não fazer nada” e desfrutar do sol, do campo e das especialidades culinárias de Portugal. Achados, como conchas, molas, pedras das praias do Algarve foram incluídos no trabalho, como mostra esta exposição de forma impressionante.

Com dezenas de exposições realizadas no Algarve, Günter Grass enriqueceu ativamente a vida cultural portuguesa e manteve com o escritor português, José Saramago, galardoado um ano antes com o Prémio Nobel de Literatura, uma amizade duradoura.

No final da sua vida, Grass lamentava não poder viajar para Portugal por motivos de saúde, escrevendo no seu último livro (“Vonne Endlichkait”) “ah, meu Portugal perdido, como sinto falta da tua costa sudoeste”.

A exposição poderá ser visitada às terças-feiras, das 14h30 às 18h00, e de quarta-feira a domingo das 10h00 às 18h00.

