Museu de Lagos vai sofrer uma remodelação profunda

As obras do museu municipal de Lagos vão arrancar neste mês de fevereiro, prevendo-se a conclusão da intervenção no final do ano.

Este equipamento cultural encerrou as portas em setembro do ano passado para a preparação destas “importantes obras de reabilitação e ampliação”, adianta a autarquia.

“Esta intervenção tem por objeto reabilitar e remodelar o edifício do museu municipal José Formosinho, completando um processo que começou com a reabilitação da igreja de Santo António”, sublinha a Câmara de Lagos, frisando que “a remodelação projetada é profunda e tem implicações em quase todas as componentes do seu espaço, sejam elas pavimentos, paredes, tetos, ou vãos, instalações especiais, ou equipamentos e mobiliário expositivo”.

A cobertura do edifício também será alvo de intervenção para corrigir as anomalias existentes. “Com a intervenção em causa, o edifício ficará igualmente dotado de condições de acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada”, acrescenta a autarquia de Lagos.

A empreitada foi adjudicada pelo valor de 691 mil euros, prevendo-se o seu início nas próximas semanas.

O museu municipal de Lagos assinalou no dia 23 de agosto de 2017 o seu 87º aniversário.

