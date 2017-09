Museu de Lagos encerra para obras até janeiro de 2019

Connect on Linked in

No ano em que cumpre 87 anos de vida, o museu municipal de Lagos vai encerrar temporariamente as portas, no próximo dia 1 de setembro, para a realização de importantes obras de reabilitação e ampliação, completando um processo que começou com a reabilitação da Igreja de Santo António.

“Prevê-se que a intervenção esteja concluída no início de 2019”, adianta a autarquia, frisando que a Igreja de Santo António, que lhe é contígua, permanecerá aberta ao público.

Os trabalhos a levar a efeito pelos serviços municipais, apoiados pela Direção Geral do Património Cultural e Direção Regional de Cultura do Algarve, integram várias etapas, entre as quais, “a retirada em segurança de todas as coleções do museu”, “o tratamento das peças, a remodelação e beneficiação arquitetónica do edifício” e “a ampliação do museu ao edifício da antiga cadeia e a um edifício contíguo localizado na Rua de S. Gonçalo de Lagos, que irá permitir a instalação de um novo núcleo dedicado à arqueologia”.

O processo de “Remodelação, Modernização e Dinamização do Museu Municipal Dr. José Formosinho” envolve um investimento total superior a 3,4 milhões de euros, com uma comparticipação de fundos comunitários na ordem dos dois milhões de euros.

Prevê-se que estas obras de reabilitação e ampliação estejam concluídas em janeiro de 2019, altura em que o “novo” museu voltará a reabrir ao público.

JA