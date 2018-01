Município de Lagos alarga prazo para pagamento da água

Connect on Linked in

O município de Lagos alargou o prazo limite para liquidação das faturas da água (a serem pagas no gabinete de munícipe dos paços do concelho), até ao último dia do mês subsequente ao mês da emissão da fatura. São igualmente alargados os prazos de pagamento por via de débito direto em conta, ou nas demais entidades externas: balcões de CTT, agentes payshop e terminais de pagamento automático, passando o seu termo para o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da fatura.

“A Câmara Municipal de Lagos está permanentemente empenhada em desenvolver e implementar mecanismos de agilização e simplificação processual que se traduzam, concretamente, na melhoria da vida dos seus munícipes”, sublinha a autarquia.

A Câmara de Lagos recorda ainda que, para além deste alargamento agora aprovado, foi recentemente promovido, em parceria com a Algardata, um sistema inovador de pagamento de faturas de água, a “tesouraria digital”, que permite a quem se desloque ao edifício da câmara municipal pagar a sua fatura de água no quiosque digital, sem filas de espera, “em apenas um minuto”.

JA