Município de Lagoa distinguido pelo “mérito de voluntariado”

O município de Lagoa acaba de ser distinguido pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e pela Região Hidrográfica do Algarve (RHA) pelo trabalho desenvolvido em conjunto com a comunidade educativa do concelho, na área da educação ambiental, com particular incidência nas questões da água.

No Dia Internacional do Voluntariado, assinalado a 5 de dezembro, a Câmara Municipal de Lagoa recebeu daquelas entidades o “Certificado de Mérito de Voluntariado”, que reconhece o trabalho de sensibilização de alunos e docentes para o contacto direto com os ecossistemas costeiros, com as bacias hidrográficas, aumentando assim a consciência das ameaças que se colocam à conservação de espécies e habitats no concelho de Lagoa.

A cerimónia de entrega de certificados decorreu na biblioteca municipal de Loulé, na semana passada, presidida pelo diretor regional da Região Hidrográfica do Algarve, Sebastião Teixeira, e pelo presidente do município de Loulé, Vítor Aleixo.

