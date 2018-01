Município cede instalações ao Grupo dos Amigos de Lagos

Connect on Linked in

O município de Lagos cedeu um espaço, na Rua Cândido dos Reis, frente ao cinema, destinado à instalação da sede do Grupo dos Amigos de Lagos. A assinatura do protocolo contou com Maria Joaquina Matos, presidente da Câmara de Lagos, e Joaquim Lobo de Miranda, presidente da associação.

Na cerimónia de assinatura do protocolo e entrega das chaves, que decorreu no edifício da câmara municipal, os sócios presentes do Grupo dos Amigos de Lagos, fundado em 1993, tiveram oportunidade de sublinhar ser esta a melhor prenda de aniversário, pois pretendem que as novas instalações sejam ponto de encontro dos lacobrigenses e de arranque para melhor desenvolverem o projeto sócio-cultural da associação.

Com o apoio dos serviços da Câmara Municipal de Lagos na execução de pequenos trabalhos de adaptação a novo espaço de informação e convívio da cidade, a inauguração da sede está marcada para o próximo dia 27 de janeiro, data em que se comemoram 445 anos da elevação de Lagos a cidade e o 25º aniversário do Grupo de Amigos de Lagos.

