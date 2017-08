Munícipes de Albufeira escolhem gastar dinheiro em parque multiusos

Connect on Linked in

O projeto para criar um parque multiusos em Ferreiras foi o mais votado do orçamento participativo deste ano, com mais três votos que a criação do Parque da Cidade. O anúncio foi feito pelo presidente da autarquia, Carlos Silva e Sousa, que deixou no ar a possibilidade de levar para a frente mais projetos que estiveram em votação

O projeto vencedor da quarta edição do Orçamento Participativo (OP) de Albufeira foi a “requalificação da zona envolvente a norte do complexo desportivo de Ferreiras”.

A obra, que absorve a totalidade da verba destinada ao OP de 2018 – 250 mil euros – consiste na intervenção na zona de parque infantil e parque de estacionamento, com a criação de um parque multiusos. O prazo de execução é de 180 dias, devendo ficar concluída até dezembro de 2019.

A requalificação do complexo desportivo de Ferreiras alcançou a vitória com um total de 238 votos. A uma curtíssima distância (com apenas menos três pontos de diferença), ficou o segundo projeto mais votado, a “criação do Parque da Cidade”.

Ana Pífaro, coordenadora da equipa do OP, destacou que o projeto de Ferreiras foi o que obteve maior consenso, mas que os restantes irão, também, a seu tempo, ser regularizados pela câmara…

Nuno Couto | Jornal do Algarve