Mulheres Socialistas: Elza Pais apresenta candidatura em Faro

No âmbito da candidatura ao Departamento Nacional das Mulheres Socialistas (DNMS), Elza Pais apresenta na próxima segunda feira, 7 de maio, a moção “Igual Poder – Novas Lideranças” aos militantes do PS no distrito de Faro.

A sessão de apresentação terá lugar na Sede da Federação do PS, Largo Padre Cruz, em Faro, pelas 21h00, e contará com a presença da candidata Elza Pais, da mandatária distrital Isilda Gomes e do mandatário distrital, Hugo Pereira.

Elza Pais recandidata-se a um segundo mandato de dois anos como presidente do DNMS para “dar continuidade ao projeto das Novas Lideranças e afirmar uma ideia de futuro que mobilize mulheres e homens na promoção dos Direitos Humanos e do princípio, constitucionalmente garantido, da igualdade e não discriminação”.

A moção “Igual Poder – Novas Lideranças” é “um projeto transformador que pretende marcar um novo ciclo das políticas de igualdade e uma mudança de paradigma no interior do Partido Socialista que convoca mulheres e homens visando uma nova Agenda para a Igualdade – Planeta 50/50, alinhada com as políticas da igualdade de género do Governo socialista”.

A candidatura de Elza Pais vai debater os dois eixos estratégicos desta candidatura: “Paridade nas lideranças políticas e partidárias/políticas de igualdade” e “Não discriminação para continuar a afirmar o papel pioneiro do Partido Socialista e dos seus militantes neste novo ciclo das políticas de igualdade para a paridade”.

Socióloga, docente universitária e investigadora, Elza Pais é deputada à Assembleia da República onde exerce também funções como presidente da Subcomissão de Igualdade e Não discriminação. Anteriormente, exerceu, entre outros, os cargos de secretária de Estado da Igualdade no XVIII Governo Constitucional, presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) e coordenadora da Estrutura de Missão contra a Violência Doméstica.