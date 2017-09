Mulheres convocadas para rastreio do cancro da mama em Silves

Connect on Linked in

Todas as mulheres dos 50 aos 69 anos, residentes em Silves, vão receber cartas no correio para realizarem gratuitamente um rastreio do cancro da mama. O exame é feito com tecnologia de última geração, o que permite “aumentar significativamente a taxa de deteção” e “reduzir a dose de radiação aplicada em cada exame”

Está a decorrer no concelho de Silves, até ao final de outubro, o rastreio do cancro da mama promovido da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, em colaboração com a Associação Oncológica do Algarve (AOA), no âmbito do Programa de Rastreio do Cancro da Mama no Algarve.

Assim, todas as mulheres dos 50 aos 69 anos, inscritas no centro de saúde e residentes no concelho de Silves, vão receber uma carta do Núcleo de Rastreios Oncológicos da ARS Algarve, com a marcação/convite para realizarem gratuitamente uma mamografia digital na unidade móvel instalada junto ao centro de saúde de Silves, das 09h30 às 12h30 horas e das 14h00 às 16h30 horas (dias úteis).

O rastreio é efetuado, desde o passado mês de julho, na nova unidade móvel de rastreio do cancro da mama a 3D, com diagnóstico assistido por computador, “única a nível nacional e europeu”, tornando o Algarve “a primeira região do país a realizar em toda a região o rastreio com esta tecnologia de última geração, o que permite aumentar significativamente a taxa de deteção de cancros da mama, reduzir os falsos positivos e o número de mulheres chamadas à consulta de aferição, reduzir a dose de radiação aplicada em cada exame e reduzir os custos do programa”.

Rastreio iniciado há doze anos em toda a região

Este rastreio de base populacional, iniciado em setembro de 2005, é realizado na unidade móvel que percorre todos os concelhos do Algarve, em parceria com a Associação Oncológica do Algarve e com o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, sendo a convocatória, referenciação, gestão e monitorização do programa efetuado pelo Núcleo de Rastreios Oncológicos da ARS Algarve, encontrando-se neste momento na sexta volta.

Em caso de dúvida (e se ainda não recebeu a carta a convidá-la para a realização do exame), contacte o Núcleo de Rastreio da ARS Algarve através da linha de atendimento 289 88 99 12 (dias úteis das 10h00 às 12h00).

NC|JA