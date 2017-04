Muita música para celebrar Abril em Tavira

Connect on Linked in

No âmbito das comemorações do 43.º aniversário do 25 de Abril, a Câmara Municipal de Tavira preparou um programa com iniciativas que assinalam este acontecimento de reconquista da liberdade e democracia do povo português.

Destaque para a atuação de Virgem Suta, no sábado, pelas 22h00, no Mercado da Ribeira. No domingo, pelas 21h30, no mesmo local, Domingos Caetano canta Zeca. No dia seguinte, pela mesma hora, e também no Mercado da Ribeira, sobe ao palco “Filhos da Música” (projeto de ‘covers’ da Banda Musical de Tavira).

Já, no dia 25 de Abril (terça-feira), no mesmo espaço, atua, pelas 17h00, a Banda Musical de Tavira com a Armação do Artista (música e poesia).

Outros momentos de música, folclore, bem como de cinema/documentário completam o programa.

As celebrações de Abril contam, ainda, com a quinta edição da Mostra da Primavera, entre sábado e terça-feira, na baixa da cidade (Rua do Cais, Jardim do Coreto e Mercado da Ribeira).