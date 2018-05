Motos Harley Davidson vão “invadir” Monte Gordo na próxima semana

Connect on Linked in

Encontro vai reunir 450 participantes e 250 motos. Trata-se da 14.ª edição, a terceira com centro nevrálgico instalado em Monte Gordo, concelho de Vila Real de Santo António

DOMINGOS VIEGAS

Os primeiros participantes no 14.º encontro de proprietário de motos Harley Davidson, organizado pelo “1st Algarve Free Chapter”, começam a chegar já na próxima segunda-feira a Monte Gordo.

O evento contará com a presença de “cerca de 450 pessoas e 250 motos”, que “farão passeios pelo Baixo Guadiana e Tavira até ao dia de abertura oficial do evento, na sexta-feira”, explicou Mário Gomes, da organização, em declarações ao Jornal do Algarve.

O programa prolonga-se depois até à segunda-feira seguinte, dia 21, com mais passeios, bem como atividades de animação (espetáculos e música) que decorrerão no Hotel Yellow e que serão destinados apenas aos inscritos.

De acordo com aquele responsável, estarão no Algarve participantes “oriundos de 14 países, espalhados pelos cinco continentes”. Além dos países da Europa, entre os quais Portugal, Bélgica, Luxemburgo, França, Hungria e Polónia, o evento contará com “motards” provenientes do Brasil, Canadá, África do Sul e Vietname.

Os primeiros passeios estão agendados para as próximas quarta e quinta-feira. Metade do grupo irá até Mértola e a outra metade até Tavira (alternam em cada um dos dias).

Na sexta-feira, 18, será o dia livre, mas Mário Gomes explicou que a maioria dos participantes “aproveitará para visitar Vila Real de Santo António e o seu centro histórico”.

O passeio de sábado, dia 19, será novamente pelo Baixo Guadiana, mas no concelho de Castro Marim, com passagem pela zona serrana e Altura. Para domingo, dia 20, está agendado um passeio até Faro, com passagem por Cacela Velha. Segunda-feira, dia 21, é o dia do encerramento do evento e do regresso dos participantes aos seus locais de origem.