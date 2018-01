Motor: Baja de Loulé vai partir de Almancil

Connect on Linked in

A Baja de Loulé, prova algarvia dos campeonatos nacionais de todo-o-terreno, terá uma alteração de monta em relação ao esquema apresentado nos últimos anos, com a mudança do centro nevrálgico de Loulé para Almancil.

A competição terá como epicentro o Jardim das Comunidades onde funcionará o parque fechado, o pódio, o secretariado, as verificações e todo o centro operacional do evento.

O parque de assistência e ‘paddock’ terão lugar no parque de feiras anexo, que, além de asfaltado e vedado na sua totalidade, dispõe ainda de WC, iluminação e segurança plenamente adequados para a ocasião.

No plano desportivo, a prova foi pensada para simplificar e minimizar as dificuldades que os participantes encontram nas provas de TT. Em termos competitivos, a Baja de Loulé começa no sábado, 7 de abril, com prólogo de 5,2 quilómetros. Segue-se o primeiro setor seletivo (SS) com cerca de 83,4 quilómetros.

No dia seguinte, a Serra do Caldeirão irá conhecer um segundo setor seletivo com 76,28 quilómetros para as motos e SSV’s e 81,6 quilómetros para os automóveis. Esta última distância será percorrida por motos e quadriciclos no seu terceiro SS, enquanto que os automóveis partirão para um percurso com 142,15 quilómetros de distância.

O parque de assistência dos autos, que o público pode visitar, estará localizado durante toda a prova em Almancil. Os SSV’s, as motos e os quads não terão assistência durantes os setores seletivos, existindo espaços definidos para reabastecimento antes da partida de cada um dos SS. Entre o segundo e terceiro SS terão uma zona de assistência no ‘paddock’ da Pista de Motocross da Cortelha.

O desenvolvimento da prova será o habitual, com as motos, quads, SSV e automóveis a partirem por esta ordem para o prólogo e para o primeiro SS. No domingo, os participantes alternam a passagem pelos setores seletivos, com motos, quads e SSV a percorrem os segundo e terceiro SS, enquanto os autos percorrem o terceiro e o segundo SS.

A Baja de Loulé é uma organização do Clube Automóvel do Algarve, sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e a Federação de Motociclismo de Portugal.