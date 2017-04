Motor: Baja de Loulé já acelera na Serra do Caldeirão

Connect on Linked in

Depois do sucesso da Baja algarvia nos dois últimos anos, Loulé mantém a aposta no desporto motorizado e volta a acolher os campeonatos nacionais de todo-o-terreno, servindo de centro nevrálgico a uma prova que passará pelos trilhos dos municípios do Algarve e do Baixo Alentejo.

A Baja de Loulé marca o arranque do campeonato nacional de TT em automóveis. Já a competição sob a alçada da Federação de Motociclismo (motos, quads e buggys) vai na sua terceira ronda.

A prova algarvia começou esta quinta-feira com as verificações documentais e técnicas que decorreram na Zona Industrial de Loulé.

Com esquema de prova restruturado, nesta Sexta-feira Santa, a Baja começa pela manhã com o prólogo na zona do Canil, nas imediações de Loulé. A partir das 13h00 decorre o primeiro sector seletivo com 80 quilómetros, com início no Ameixial e final em Barranco do Velho. O parque fechado estará instalado na Avenida José da Costa Mealha e o parque de assistência situa-se em pleno coração da cidade.

No sábado disputam-se mais dois sectores seletivos, entre o triângulo Cortelha-Ameixial-Martim Longo, com mais de 200 quilómetros contra o cronómetro. O evento encerra na tarde de sábado com a entrega de prémios (15h00) no Pódio instalado na Avenida José da Costa Mealha (Loulé).