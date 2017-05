“Mostra-te” apresenta o que Olhão tem de melhor para a juventude

Connect on Linked in

A sexta edição da Mostra de Juventude de Olhão – “Mostra-te” decorre até final de maio em vários palcos do concelho. As dezenas de entidades vocacionadas para a juventude mostram, desde o início do mês, a sua dinâmica, envolvendo centenas de jovens em diversas atividades.

O próximo destaque de um programa repleto de atividades e eventos vai para o sexto “Teatrão – Mostra de Teatro da Casa da Juventude de Olhão”, que acontece este sábado, 13 de maio, a partir das 16h00.

Nos últimos anos, a iniciativa tem levado ao público as produções que resultam do trabalho desenvolvido ao longo do ano pelas diferentes faixas etárias do Clube de Teatro da Casa da Juventude. Este ano, estão envolvidos meia centena de autores de todas as idades.

Na terça feira, dia 16, às 21h00, de novo no Auditório Municipal, decorre a habitual Gala de Música da DrumSchool.

Na quarta feira, dia 17 de maio, o destaque vai para duas aulas abertas, “Desenho” e “Capoeira”, a decorrerem na Casa da Juventude, às 15h30 e 18h30, respetivamente.

Até 31 de maio, existe ainda oportunidade para visitar a exposição do Clube de Fotografia de Olhão, patente ao público na Avenida da República.