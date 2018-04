Mostra de oportunidades de emprego e empreendedorismo em Portimão

Connect on Linked in

Nos dias 19, 20 e 21 de abril, realiza-se a terceira edição da “Start Work”, no Portimão Arena. Entre os objetivos desta iniciativa está a divulgação de ofertas de emprego e estágios profissionais. A mostra vai contar com mais de meia centena de empresas e instituições do Algarve

Portimão dedica os dias 19, 20 e 21 de abril ao emprego, empreendedorismo, educação e formação, com a “Start Work III – Mostra de Educação, Formação Profissional, Empreendedorismo e Emprego”, no Portimão Arena, dedicada a jovens e adultos a partir dos 13 anos.

A terceira edição da mostra conta já com meia centena de expositores confirmados, entre eles o grupo Manz e o projeto Tivoli Talent Tour. O primeiro é o representante oficial de um sistema único no mundo de acompanhamento de ginásios e profissionais, e líder no mercado e formação de fitness em Portugal, enquanto o segundo anda a percorrer o país à procura de novos talentos na área da hotelaria e turismo, com o objetivo de preencher 300 vagas em diversas áreas, com possibilidade de contratação imediata.

Entre as empresas e instituições já confirmadas constam ainda os grupos Pestana, Júpiter, Martinhal, AKI, Leroy Merlin, Zoomarine Algarve, Slide&Splash, Zoo de Lagos, Randstad Portugal, assim como a Universidade do Algarve, ISMAT, Instituto PIAGET, DUAL – Qualificação Profissional, PSP – Polícia de Segurança Pública ou SEF – Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, entre outras.

Empresas e instituições divulgam ofertas de emprego e formação

O certame, que tem entrada gratuita e decorrerá entre as 10h00 e as 19h00 no dias 19 e 20 de abril, e entre as 10h00 e as 17h00 no derradeiro dia, visa promover a divulgação de ofertas de emprego e estágios profissionais, programas e medidas de apoio ao investimento, formação profissional, ensino secundário normal e profissionalizante e ensino superior, disponibilizadas por empresas e instituições de ensino públicas e privadas, politécnicas e universitárias existentes no município e região do Algarve.

O programa do certame inclui ainda iniciativas de promoção aos cursos lecionados pelas instituições de ensino, workshops e demonstrações temáticas, assim como sessões de esclarecimento de curta duração promovidas pelas empresas e instituições presentes.

A “Start Work III – Mostra de Educação, Formação Profissional, Empreendedorismo e Emprego” é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Portimão e Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), e Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares do Algarve.

Depois do sucesso das primeiras duas edições, a “Start Work” mantém-se, desta forma, como “uma aposta do município de Portimão que volta a reunir no Portimão Arena empresas e instituições públicas e privadas da região, com atendimento presencial aos visitantes”.

JA