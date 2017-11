Morreu Joaquim Cabrita Neto, aos 77 anos

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Joaquim Cabrita Neto faleceu ontem, aos 77 anos. Natural de São Bartolomeu de Messines, foi governador civil de Faro durante dez anos.

Cabrita Neto desempenhou ainda as funções de presidente da AIHSA – Associação dos Industriais de Hotelaria e Similares do Algarve, presidente da Comissão Regional de Turismo, tendo ainda sido deputado pelo PSD na Assembleia da República.

Entre outros cargos, foi ainda vice-presidente da HOTREC – Confederação das Associações de Hotelaria, Restauração e Cafés da União Europeia, sendo o primeiro dirigente associativo português e do Sul da Europa a presidir (em 2002) a esta entidade.

Foi condecorado com a Comenda da Ordem do Mérito, pelo Governo da República Federal da Alemanha e com a Medalha de Ouro da Cidade de Faro.

A 10 de Junho de 2010, foi feito Comendador da Ordem do Mérito, distinção que recebeu das mãos do presidente Cavaco Silva.

Cabrita Neto era filho do reconhecido empresário Teófilo Fontainhas Neto e irmão de Vítor Neto, presidente do NERA e antigo secretário de Estado do Turismo, e a sua vida esteve também sempre ligada ao mundo empresarial e associativo.

JA