Morreu Horácio Cavaco Guerreiro, antigo presidente da RTA

Faleceu Horácio Cavaco Guerreiro, antigo presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) entre 1986 e 1997.

“A longevidade no cargo e o espírito visionário com que sempre liderou o setor prestigiaram a Região de Turismo e marcaram uma rutura com o passado, catapultando o turismo no Algarve para a ribalta internacional”, considera o atual presidente da RTA, Desidério Silva, em nota de pesar enviada às redações.

Aquele responsável frisa ainda que o legado de Horácio cavaco Guerreiro “perdura até aos dias de hoje, afirmando o destino turístico pela qualidade da oferta, pela sensibilização dos residentes e pela formação profissional, dando continuidade ao trabalho iniciado na direção da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve”.

Na memória de todos ficaram a campanha “Algarve é Qualidade” ou a aposta na promoção da região através da participação massiva em feiras de turismo em Portugal e no estrangeiro. Mas “também ficaram gravadas as qualidades humanistas, o contacto próximo e afetivo com o ‘trade’ e o carinho pelas suas equipas de colaboradores”, acrescenta Desidério Silva.

O Jornal do Algarve também endereça à família enlutada os mais sentidos pêsames.