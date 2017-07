Monte Gordo: História de uma violação do POOC, que não era mas passou a ser

Connect on Linked in

A denúncia de uma alegada violação do Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC), no caso do hotel de cinco estrelas projetado para a zona poente de Monte Gordo, foi feita pelos vereadores do PS à Inspeção Geral do Ambiente, a 25 de novembro de 2016, quatro dias depois da Assembleia Municipal de Vila Real de Santo António ter aprovado a venda do terreno à Hoti Star – Portugal Hotéis.

O processo de venda tinha começado três meses antes, quando a Câmara e a Assembleia Municipal aprovaram a abertura do concurso público. Antes ainda, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) tinha dado luz verde à construção do referido hotel de cinco estrelas naquele terreno. Mas, já este ano, a Inspeção Geral do Ambiente “anulou” a decisão da APA. Nesta altura, a Câmara já tinha feito a escritura e recebido 3,6 milhões de euros da empresa que ganhou o concurso.

A denúncia punha também em causa a passagem do terreno do Estado para a Câmara e, posteriormente, desta para privados. Esta questão da titularidade da parcela já tinha sido analisada pelo Gabinete da Ministra do Ambiente e Ordenamento do Território, em 2011, o qual tinha solicitado orientações à Direção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF). Na altura, chegou a ser feita uma correção à área que tinha sido registada no Registo Predial. Já este ano, em fevereiro, a APA informou que nunca recebeu quaisquer orientações por parte da DGTF. E avançou com o referido parecer positivo.

Esta semana, na sua edição impressa (está nas bancas a partir de hoje), o Jornal do Algarve conta-lhe, com todos os detalhes, a história que começou, em 2010, na altura em que o terreno passou do Estado para a Câmara.

