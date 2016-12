Monte Gordo: Festa de passagem de ano começa esta quinta-feira

Connect on Linked in

Monte Gordo, no concelho de Vila Real de Santo António, é este ano a única localidade do Algarve onde os festejos da passagem de ano decorrem ao longo de três noites. A primeira é já esta quinta-feira.

Esta noite, o palco instalado na tenda gigante, colocada na zona poente da vila e junto à praia, vai receber um autêntico desfile de bandas e artistas locais a partir das 21h30: Possessivo com Soulution, Allmariados, Uns & Outros, bem como as batidas dos djs Karussa Jr e Bruno Lourenço.

Amanhã, sexta-feira, a partir das 22h00, o pop/rock de Jorge Querido & Grab it Band e Vide Versus fazem o aquecimento. A noite prossegue com os ritmos latinos e de ‘reggaeton’ (estilo musical que tem suas raízes na música latina e caribenha) de Baby Lores, que será acompanhado em palco por Luís Gomes. Recorde-se que o edil vila-realense gravou recentemente um videoclip com aquele artista cubano. O serão continua com Dj Dominique e o melhor do ‘disco sound’ dos anos 70, 80 e 90 e termina com os ritmos eletrónicos de Alpha Heroes.

No último dia do ano (sábado), a boa disposição abre com os ritmos do Duo Reflexo, que conduzirá o público até à entrada do novo ano. A noite segue com a aguardada atuação da dupla musical Os Anjos e encerra aos comandos da música de dança de DJ Gemma & DJ Flip D’Palm e DJ Smash.

Como vem sendo tradição, às primeiras badaladas de 2017, o céu da praia de Monte Gordo irá iluminar-se com um espetáculo de fogo de artifício para celebrar o novo ano.

Além de Monte Gordo, a noite de São Silvestre será também assinalada em Vila Real de Santo António, na Praça Marquês de Pombal, entre as 22h30 e a 01h00, com a animação de Zé Aníbal.