Monte Gordo: Demolição dos apoios de praia e restaurantes arranca esta manhã

Os trabalhos de demolição dos antigos apoios e restaurantes da praia de Monte Gordo começam a ser iniciados esta manhã. A autarquia de Vila Real de Santo António prevê que os 18 estabelecimentos serão inaugurados no dia da fundação da cidade, a 13 de maio de 2018

A presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita, dá esta manhã o tiro de partida para o arranque das demolições dos antigos apoios e restaurantes da praia de Monte Gordo.

Segundo apurou o JA, os trabalhos vão prolongar-se até ao final do ano e a construção dos novos espaços começará no início de 2018. Segundo as previsões da autarquia, as 18 estruturas estarão a funcionar a partir do dia 13 de maio, no feriado municipal que assinala dia da fundação da cidade de VRSA…

Nuno Couto|Jornal do Algarve