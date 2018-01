Monstrare exibe cinema social rodado no concelho de Loulé

Connect on Linked in

A quarta edição da Monstrare – Mostra Internacional de Cinema Social, que começa esta quinta-feira e decorre até sábado, irá integrar filmes que foram rodados no concelho de Loulé, de forma a dar a conhecer também o trabalho que tem sido realizado pela câmara municipal na promoção do município como destino (“location”) de produção de cinema, televisão, publicidade ou fotografia.

Para esta quinta-feira, dia inaugural, o auditório do Convento Espírito Santo irá receber duas curtas-metragens. Às 21h30 é apresentado “Ivan”, de Bernardo Lopes, o realizador que cresceu em Quarteira. Rodada integralmente na cidade de Quarteira, esta curta-metragem tem feito um percurso internacional surpreendente, tendo recebido já alguns prémios como o de “Melhor Realizador” no Chelsea Film Festival (Nova Iorque) ou o “Grande Prémio do Júri” no Laughlin Film Festival. No dia do seu aniversário, Ivan enfrenta as consequências de uma adolescência imprudente e leviana. É a partir daqui que se desenrola toda a ação.

Segue-se a projeção da película “Sam”, de Diogo Simão, que dá a conhecer o interior algarvio já que foi parcialmente rodada na freguesia do Ameixial. Esta curta-metragem conta-nos a história de uma bailarina de hip-hop que se sente culpada pela morte da melhor amiga. Seguimo-la na sua estrada para a redenção.

Na sexta-feira, pelas 21h30, é apresentado no Cine-Teatro Louletano “That Good Night”, de Eric Styles, o derradeiro filme de “Sir” John Hurt, o conceituado ator que faleceu em 2017, vítima de doença prolongada. Rodado em 2016, tendo como cenário principal o concelho de Loulé, desde a emblemática Zona Histórica de Loulé às localidades rurais como Monte Seco, o filme aborda a vida de Ralph, personagem interpretada por John Hurt, doente terminal com mais de 70 anos que luta por restaurar o equilíbrio na sua família, chegar ao termo com os seus princípios morais e morrer com dignidade.

No encerramento da Monstrare, no sábado, pelas 21h30, o Cine-Teatro Louletano recebe “São Jorge”, de Marco Martins, que tem como protagonista Nuno Lopes, distinguido como “Melhor Ator” na categoria Horizontes no Festival de Veneza 2016 pela sua atuação nesta longa-metragem.

Jorge, ‘boxeur’, desempregado, corre o risco de perder o seu filho e a sua mulher, quando esta decide regressar ao Brasil. Em desespero, aceita trabalho numa empresa de cobranças difíceis. Ironicamente, Jorge passa a intimidar aqueles que, como ele, se veem a braços com dívidas que não conseguem pagar. Impele-o a fé numa vida melhor para a sua família, mesmo quando se vê empurrado para um caminho de marginalidade.

“Monstrare”, palavra latina que significa tornar algo visível, ou denunciar, é um evento promovido pela Câmara Municipal de Loulé / Loulé Film Office. Este é o primeiro evento em Portugal dedicado exclusivamente ao cinema sobre temáticas sociais. O evento tem entrada livre.