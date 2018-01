Monchique vai substituir todas as lâmpadas para poupar na fatura

Connect on Linked in

O município de Monchique vai substituir toda a iluminação pública do concelho com tecnologia led, que é mais económica. Para isso, o presidente da autarquia, Rui André, assinou na semana passada um protocolo com a EDP, com vista “à promoção da eficiência no consumo de energia elétrica neste concelho”.

O protocolo visa a substituição de todos os tipos de iluminação – luminárias, lâmpadas e apoios a utilizar na iluminação pública do concelho – nas zonas urbanas, rurais e semiurbanas, jardins, parques públicos e zonas de lazer, por lâmpadas led.

Desta forma, o município de Monchique espera “reduzir substancialmente o consumo e consequentemente os custos de energia”.

“A substituição será integral, estando a sua conclusão prevista a 100% até ao próximo ano, tendo-se já iniciado os trabalhos de substituição nas zonas rurais”, informa a câmara, lembrando que “em algumas zonas do concelho, ainda estão a ser utilizadas lâmpadas de mercúrio e sódio, situação que já não deveria acontecer”.

Para Rui André, presidente da Câmara de Monchique, “esta é uma forma de contribuir para o reforço da qualidade de vida de todos os monchiquenses, aumentando o sentimento de segurança da população, bem como do contributo para o embelezamento do espaço público através de uma solução moderna, inovadora e que é ao mesmo tempo mais económica e amiga do meio ambiente”.

O autarca destacou ainda que, “para além da redução da fatura energética que é tão importante para quem tem orçamentos baixos, a tecnologia led permite diminuir os custos de manutenção e assegurar uma longa vida útil das luminárias, reduz as emissões de CO2 e minimiza os desperdícios de luz”.

NC|JA