Monchique: Socialistas à procura de soluções para o despovoamento

“À procura de soluções para os problemas da desertificação e despovoamento de algumas zonas do país”, os deputados do PS eleitos pelo Algarve promovem, no próximo dia 13 de maio, em Alferce, concelho de Monchique, um debate sobre “os novos desafios na promoção da coesão territorial”.

Com a participação de autarcas e representantes de entidades e projetos de desenvolvimento locais, o debate será encerrado pela coordenadora nacional do Programa Nacional de Coesão Territorial, Helena Freitas.

Segundo a deputada Jamila Madeira, a iniciativa tem como objetivo “discutir os problemas dos territórios de baixa densidade no sentido de trabalhar com os agentes no terreno para encontrar as melhores soluções programáticas para a resolução dos bloqueios ao desenvolvimento destas povoações”.

Na véspera do debate serão realizadas visitas preparatórias a algumas instituições e unidades produtivas de Loulé, São Brás e Monchique.

