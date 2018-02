Monchique prepara-se para mais uma Feira dos Enchidos

Connect on Linked in

A 25ª edição da Feira dos Enchidos regressa a Monchique nos próximos dias 3 e 4 de março. Este ano, a câmara municipal garante um programa variado, bem como um recinto mais atrativo e mais dinâmico, no heliporto municipal, sempre com as atenções viradas para o enchido, o porco e o processo de produção e fabricação deste produto.

Neste certame, os expositores também colocam à prova pratos típicos com enchidos. As propostas passam por assado porco no forno de lenha, milhos com feijão, feijoada com enchidos, bochechas de porco preto, cozido com enchidos, feijão com arroz e castanhas, cozido de grão, panela de couve à moda de Monchique, assado de cabrito com ameixas, bolo de tacho, pudim de mel, doce de alfarroba, melosa, e medronho entre muitas outras sugestões, numa mistura de sabores que procuram potenciar produtos endógenos e elevar a cozinha tradicional.

“A proposta para esta edição da Feira dos Enchidos é precisamente homenagear a tradição, os usos e os costumes. Em busca da tradição e, através de unidades especialmente concebidas para este certame, os visitantes terão a oportunidade de apreciar os mais típicos sabores da gastronomia local”, destaca a organização, a cargo da autarquia local, frisando que a presença de várias unidades de produção de enchidos e de cozinhas tradicionais “conferem ao evento a genuinidade de sabores e saberes”.

Para além da gastronomia, o artesanato tem também uma forte presença nesta feira de entrada gratuita, havendo ainda stands dedicados à doçaria, medronho, pão e outros produtos, gerando assim um evento que agrega outras atividades económicas.

No cartaz de animação, o destaque vai para o espetáculo de humor com Miguel Costa e do concerto de Rouxinol Faduncho, no dia 3 de março, e da realização do programa “Somos Portugal” da TVI, no dia 4, das 12h30 às 13h00 e das 14h00 às 20h00.

Organizado pelo município de Monchique, o certame decorre das 10h00 às 23h00, no dia 3, e das 10h00 às 21h00, no dia 4.

JA