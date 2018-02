Monchique livra-se das cheias 20 anos depois do “susto”

Print This Post

O município de Monchique faz parte das zonas críticas de inundação, como se veio a verificar tragicamente em 1997, quando as águas da ribeira irromperam pelas ruas e campos, destruindo tudo à sua frente. Vinte anos depois, vai avançar um projeto de reabilitação da ribeira de Monchique para controlar as cheias e proteger a população

Na memória dos cerca de seis mil habitantes de Monchique ainda está bem vivo o susto apanhado nas cheias de 1997. Na madrugada de 26 de outubro desse ano, uma forte chuvada fez as águas da ribeira de Monchique galgarem as margens e inundarem tudo à sua volta, desde casas e estabelecimentos comerciais até aos campos agrícolas, deixando um enorme rasto de destruição.

Os prejuízos desta catástrofe foram muito avultados, com destaque para as 11 famílias que ficaram desalojadas e os danos em 23 viaturas, para além de se terem perdido pontes e estradas. Os estragos também afetaram bastante a agricultura deste concelho rural, com perdas elevadas de produtos agrícolas e de campos cultivados.

As pessoas que viveram este violento temporal dizem nunca terem visto nada de semelhante. E falam de um “enorme susto” que jamais esquecerão. As inundações aconteceram um pouco por todo o lado, nos rios e ribeiras, atingindo o centro urbano de Monchique, com a lama, objetos e ramos de árvores arrastados pelas águas a inundarem dezenas de casas. Pelo menos numa delas, há relatos que “a água irrompeu até ao primeiro andar donde jorrava pelas janelas e varandas levando consigo todo o recheio”.

Mais de vinte anos depois destas cheias catastróficas, Monchique viu o Governo aprovar, na semana passada, o protocolo de financiamento do projeto de reabilitação do troço urbano da ribeira de Monchique, que será cofinanciado por fundos comunitários (Fundo de Coesão)…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 15 DE FEVEREIRO)

Nuno Couto|Jornal do Algarve