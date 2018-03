Monchique entra no combate à “insegurança alimentar”

Connect on Linked in

O município de Monchique celebrou um protocolo de cooperação com a associação In Loco, o que possibilitou este município integrar o Observatório Regional da Segurança Alimentar do Algarve (ORSAA).

No âmbito deste observatório, realizou-se no passado dia 8 de março, no salão nobre dos paços do concelho, uma sessão de formação sobre “Alimentação Saudável e Acessível”, orientada para os técnicos das instituições locais.

O ORSAA surge como um projeto-piloto, com a denominação de “(in) segurança alimentar”, que procura monitorizar o estado da segurança alimentar da população residente no Algarve.

Os principais objetivos deste observatório são: definição de um sistema de avaliação e de motorização da situação de segurança alimentar no Algarve; construção de uma plataforma eletrónica de introdução e tratamento dos dados do sistema de monitorização; promover o desenvolvimento de competências na área da alimentação saudável e acessível tendo como ponto de partida a dieta mediterrânica nos profissionais que laboram com grupos de risco; sensibilização, mobilização e capacitação dos agregados familiares de maior risco; assim como a sustentabilidade futura da iniciativa.

Para além da capacitação dos técnicos e das famílias no sentido da consciencialização de uma alimentação saudável e das boas práticas a realizar, o projeto tem também uma vertente de desenvolvimento local, através da valorização dos recursos humanos e naturais da região.

Como membro deste observatório, o município de Monchique vai ao longo deste ano promover ações de formação abertas à comunidade, assim como uma sessão de showcooking com um chefe parceiro do projeto, tendo como população alvo agregados familiares em situação de “insegurança alimentar”.

NC|JA