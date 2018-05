Monchique apresenta plano de proteção das crianças e jovens

Connect on Linked in

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Monchique irá realizar a apresentação pública do “Plano de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança do Concelho de Monchique 2018-2020”, no próximo dia 11 de maio (sexta-feira), nas Caldas de Monchique, no edifício do antigo casino.

O evento que, terá início às 14h00, contará com a presença da presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, Rosário Farmhouse, da diretora do Centro Distrital de Faro da Segurança Social, Margarida Flores, do presidente da Câmara Municipal de Monchique, Rui André, bem como de outras entidades regionais e locais.

A CPCJ de Monchique pretende que este plano de promoção e proteção dos direitos da criança constitua “um ponto de partida para uma intervenção pensada, com base na realidade do concelho de Monchique, salvaguardando a importância dos direitos da criança, de forma concertada, envolvendo os principais agentes e, a comunidade em geral, impondo uma mudança de perspetiva e de ação perante o superior interesse das crianças e dos jovens”.

