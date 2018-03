Monchique acolhe “Cantos da Quaresma” a 31 de março

Connect on Linked in

No próximo sábado, dia 31, às 16h00, será apresentado o concerto e CD “Cantos da Quaresma”, na igreja matriz de Monchique, integrado na programação da Semana Santa.

Em 2017, os músicos César Prata e Sara Vidal estrearam o espetáculo “Cantos da Quaresma” em palco e este ano foi a vez da edição discográfica, que tem recolhido críticas muito positivas na imprensa nacional, sob o selo da Sons Vadios – Cooperativa Cultural.

“A quaresma representa na tradição musical portuguesa um período de sublimação. Saídos da folia do entrudo, seguem-se quarenta dias de abstinência e reflexão. Ausentes os bailes, calados os instrumentos musicais e até o toque dos sinos, a música tradicional portuguesa incorporou a religiosidade profunda da época quaresmal, geradora de formatos musicais essencialmente vocais, pungentes e profundamente belos: encomendações das almas, martírios, loas, alvíssaras. Foi este o desafio que dois dos músicos mais prolíficos da música tradicional portuguesa abraçaram”, salientam os promotores.

Assim, a partir de recolhas de várias zonas do país, César Prata e Sara Vidal desprendem o canto do compasso do rito religioso e convertem-no a uma musicalidade mais ampla, com novas sonoridades melódicas e instrumentais, pouco usuais na prática popular. O resultado final é “o equilíbrio entre o respeito pelo legado da tradição e o atrevimento do perpetuar da reinvenção”.