“Momentos fantásticos” nos monumentos do Algarve

Vários monumentos algarvios vão assinalar as Jornadas Europeias do Património, entre os próximos dias 22 e 24 de setembro, com a realização de diversas iniciativas de entrada gratuita. Este ano, as jornadas são subordinadas ao tema “Património Natureza: Pessoas – Lugares – Histórias”

Neste âmbito, e integrado no programa DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos –, a Direção Regional de Cultura do Algarve preparou um programa cultural para os monumentos da região, que pretende “realçar e preservar a relação das dimensões ‘natureza’ e ‘património’, fundamental para a valorização do território, para a promoção das identidades locais e da qualidade de vida da comunidades”.

A programação arranca esta sexta-feira (22), nas ruínas romanas de Milreu, com a exposição “Perspectivas”. A inauguração, com início às 17h00, contempla a apresentação do filme “O Mundo de Milreu”. O projeto dá a conhecer as perspetivas de vários artistas dos cinco continentes sobre Milreu, que se constitui o epicentro de uma manifestação artística à escala global. Um projeto de Nuno Murta e Carlos Norton da Associação Fungo Azul.

No dia 24 de setembro, tem lugar no mesmo local o projeto “Do Saber ao Fazer: Bioexperiências Romanas no Labor”, entre as 15h00 e as 17h30. Este projeto pretende dar a conhecer o estilo de vida dos romanos que habitaram este local, assim como as técnicas e conceitos científicos por eles aplicados. Haverá atividades de pintura em revestimento de cal, identificação de recursos marinhos utilizados pelos romanos, processos de produção de ingredientes e unguentos, com um espaço infanto-juvenil e mostra de produtos regionais.

Experiências sensoriais, sonoras e auditivas

Já nos monumentos megalíticos de Alcalar, no concelho de Portimão, a 22 de setembro, tem lugar os “Sons Daqui”, um projeto de Pedro Glória, apresentado pela associação Rizoma Lab, entre as 19h00 e as 21h00. Trata-se de uma intervenção multimédia em formato de performance audiovisual, que os elementos recolhidos partem de uma abordagem direta à comunidade que habita em torno do monumento, e serão integrados em tempo real na experiência sensorial, sonora e auditiva, desenhada especificamente para este monumento.

No dia seguinte (23), a alcaidaria do castelo de Loulé irá ser palco do projeto “Castelo e História de Loulé”. O programa inicia-se pelas 16h00 com a apresentação da Lenda da Moura de Cássima, pelo Teatro Análise de Loulé – Casa da Cultura, seguido de um atelier para crianças inspirado na lenda (16h15). Pelas 17h00, terá início a palestra “O Castelo e a História de Loulé” por Luís Palma, seguida de um passeio pelo centro histórico.

Já nos dias 23 e 24, a fortaleza de Sagres acolhe “Momentos Fantásticos com Património: Lugares Falados em Comum”, um projeto da associação Vicentina, direcionado para famílias, que integra um enquadramento do lugar “Que lugar é este?” por Rui Parreira, pelas 17h30, seguido do Chá das 5 – Grupo de Leitura Teatral, às 18h30. A iniciativa prossegue pelas 18h30 com um atelier de pintura e ilustração e, às 20h00, segue-se uma degustação dedicada aos “Sabores da Lusofonia”. Quase a terminar a noite, a Roda da Capoeira irá acontecer entre as 20h00 e as 22h00, dinamizado pela associação Jogando Capoeira. E para terminar, o “Contos de Lugares pelo Mundo”, por Nelda Magalhães, pelas 22h00.

A programação encerra no dia 24, na ermida de Guadalupe, no concelho de Vila do Bispo, com o ciclo de música ibero atlântica “Jangada de Pedra”, pelas 1700, com o concerto “Mundi – Do barroco ao Jazz”.

Todas as iniciativas propostas são de entrada livre e participação gratuita. No dia 24 de setembro, a entrada é gratuita em todos os monumentos.

