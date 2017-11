“Momento decisivo” na candidatura de Portimão a Cidade Europeia do Desporto 2019

Connect on Linked in

No próximo dia 14 de novembro, Portimão vive um dia decisivo para a sua candidatura a Cidade Europeia do Desporto 2019. A comissão da ACES – Associação Portuguesa das Cidades Europeias do Desporto está de visita à Portimão.

Nesse dia, realiza-se no município a Gala do Desporto 2017, com a câmara municipal a informar que “os equipamentos desportivos municipais irão transmitir o espírito e a dinâmica desportiva que os atletas portimonenses e a população em geral vivem no dia a dia e que fazem de Portimão uma forte candidata a Cidade Europeia do Desporto 2019”.

A Gala do Desporto 2017 terá lugar, pelas 21h00, no Portimão Arena e marca o momento alto desta visita. “Há mais de uma década que o município presta homenagem aos campões portimonenses com a realização da Gala do Desporto, reconhecendo não só a qualidade de atletas a título individual, mas também coletivo, num ambiente de festa em torno do desporto e de convívio entre atletas e dirigentes desportivos”.

Este ano, o município distinguirá 357 atletas e 63 técnicos, que se destacaram em 33 modalidades desportivas, a nível internacional, nacional e distrital.

Desta forma, durante o dia 14 de novembro, Portimão convida todos os municípes a viver o espírito da candidatura a Cidade Europeia do Desporto 2019, proporcionando aulas gratuitas nos complexos desportivos de Alvor e da Mexilhoeira Grande e piscina municipal com utilização livre, assim como aulas de fitness, hidroginástica e natação para crianças e jovens.

Ainda no complexo municipal de ténis, a partir das 15h00, haverá aulas de ténis e padel, enquanto que no pavilhão gimnodesportivo de Portimão é possível praticar ginástica e zumba (a partir das 9h30) e assistir, pelas 15h00, ao Encontro Intergerações, que irá reunir entre cento cinquenta a duzentas crianças da escola Major David Neto e utentes das classes municipais do Programa Exercício e Saúde.

Durante a visita da comissão da ACES – Associação Portuguesa das Cidades Europeias do Desporto, que decorre nos dias 13, 14 e 15 de novembro, o concelho irá dar a conhecer, as suas infraestruturas desportivas municipais, os equipamentos desportivos para a realização de eventos de âmbito regional, nacional e internacional e as condições naturais que Portimão oferece para prática desportiva.

“Este é um momento decisivo para Portimão, que assume o desporto como uma força motriz na melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos, e aposta em mais desporto para todos, rumo a Cidade Europeia do Desporto 2019”, remata, em comunicado, a autarquia.

NC|JA