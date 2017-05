Mobilidade elétrica à conquista do Algarve

Connect on Linked in

A região algarvia vai ser palco, nos próximos dias 18 e 19 de maio, do maior evento de mobilidade sustentável do país. O “Smart Region Summit” vai ter lugar no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, para revelar as mais recentes tecnologias de mobilidade e do mundo digital ao serviço das regiões. Mas também para incentivar os algarvios a comprarem carros elétricos. As autarquias algarvias consideram que este é um grande passo para um futuro com mais qualidade de vida no Algarve

O “Next.mov – Smart Region Summit” vai reunir hoje e amanhã, no autódromo algarvio, no interior do concelho de Portimão, mais de 60 expositores. Todos eles vão apresentar neste evento – o maior deste género a nível nacional – “projetos inovadores e a mais recente tecnologia para a construção de uma sociedade mais eficiente, limpa e sustentável”.

Ao mesmo tempo, a iniciativa – que tem entrada gratuita – conta com mais de 30 especialistas de renome, nacionais e internacionais, para debater “o futuro das regiões inteligentes”.

“Serão dois dias para espreitar o amanhã. No mesmo espaço, revelam-se as soluções que antecipam a mobilidade do futuro e a transformação digital, enquanto um vasto leque de conferências incentivam a troca de ideias entre a indústria da inovação e os responsáveis pela governação de regiões”, adianta a organização, que está a cargo da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve…

Nuno Couto | Jornal do Algarve