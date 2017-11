Missa na Fortaleza de Sagres nos 557 anos da morte do Infante

No próximo dia 13 de novembro, às 16h00, terá lugar uma missa de sufrágio na Fortaleza de Sagres, para assinalar os 557 anos da morte do Infante D. Henrique.

A Direção Regional de Cultura do Algarve associou-se à evocação desta data, num programa organizado pela associação “Terras do Infante” (formada pelos municípios de Aljezur, Lagos e Vila do Bispo), que arrancou a 4 de novembro e termina no próximo dia 13. As atividades incluem palestras, visitas guiadas e concertos, com vista a evocar e homenagear o Infante D. Henrique, figura proeminente dos descobrimentos portugueses. Estes eventos decorrem em Aljezur, Lagos e Vila do Bispo.

Assim, no dia 13 de novembro, às 16h00, na Igreja de Nossa Senhora da Graça, na Fortaleza de Sagres, decorrerá uma missa de sufrágio, seguida de homenagem ao Infante D. Henrique, junto ao padrão de 1960.

