Misericórdia de Albufeira promove concerto solidário

A Santa Casa da Misericórdia de Albufeira (SCMA) promove um concerto solidário com a fadista Raquel Peters e a Orquestra da Academia de Música e Dança do Fundão (AMDF). O concerto para toda a família terá lugar no próximo sábado, dia 13 de janeiro.

O espetáculo terá início pelas 21h00, na igreja paroquial São José de Ferreiras, em Albufeira. Os fundos revertem para a requalificação de quartos do lar residencial São Vicente.

Esta resposta social da SCMA destina-se ao alojamento de jovens e adultos portadores de deficiência, que se encontram impedidos de residir no seu meio familiar.

Os interessados em participar nesta causa solidária poderão adquirir bilhete na SCMA, na Câmara Municipal de Albufeira, na biblioteca municipal Lídia Jorge e no cartório paroquial de Ferreiras.

Os ingressos têm um valor de cinco euros. As crianças até aos 12 têm entrada gratuita.

A fadista Raquel Peters, que é natural de Albufeira, dará voz a músicas universais de compositores como José Luís Tinoco, Frei Hermano da Câmara, Pedro Abrunhosa ou Joseph Muhr e Franz Xaver Gruber, entre as quais “Silent Night”, que será acompanhada pela Orquestra de Cordas da AMDF.

A iniciativa conta com o apoio do município de Albufeira, da paróquia de S. José de Ferreiras e da misericórdia do Fundão.

