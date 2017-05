Mini chef Pedro Jorge destaca excelência dos produtos do Baixo Guadiana

Connect on Linked in

Na 10ª edição da feira “Terra de Maio”, em Castro Marim, a associação Odiana desenvolve, em estreita parceria com a organização do evento, um rol de atividades que pretende elevar e promover os produtos do território, desde um painel focado no setor agroalimentar e um atelier de degustação, mas não apenas. A grande surpresa é mesmo o show cooking com o mini chef Pedro Jorge que destaca a excelência dos produtos do Baixo Guadiana.

A Odiana desloca-se assim mais uma vez ao Centro Multiusos do Azinhal, de 26 a 28 de maio, naquela que é a 10ª edição do certame “Terra de Maio”, uma iniciativa cujo mote é a promoção e incremento da cabra de raça algarvia e dos produtos locais agroalimentares associados ao território, sob a tutela do município de Castro Marim e junta de freguesia de Azinhal.

Desta vez, a participação da Odiana não se consigna apenas ao stand expositor, mas sim através de uma parceria dinâmica com atividades complementares ao certame que pretendem servir de montra aos produtos agroalimentares e às suas fortes potencialidades, aumentando a sua visibilidade junto do público e restauração/hotelaria.

Primeiramente, no dia 27 de maio, sábado, e no decorrer do seminário “Oportunidades da Serra ao Mar”, cabe à Odiana a organização do painel “Sinergias do setor Agroalimentar”, onde são convidados Hugo Barros do CRIA UAlg, que pelas 11h00 apresenta o Diagnóstico do Setor Agroalimentar do Baixo Guadiana. Também Artur Gregório da Associação In Loco, pelas 11h30, fala do “Setor Agroalimentar como impulsionador da Atividade Turística Regional”.

A salientar que o Diagnóstico do Setor Agroalimentar é uma compilação dos resultados e dinâmicas implementadas pelo projeto diretamente juntos dos produtores do território, tratando-se de uma atividade promovida pela Odiana, enquanto gestora do projeto “Choose our Food” e desenvolvida pelo CRIA.

Também no sábado, agora pelas 17h00, a Odiana lança o aguardado showcooking com o mini chef Pedro Jorge. O aspirante a cozinheiro, de apenas 10 anos, participou num programa televisivo de culinária e desde então tem ganho sucesso com a sua saborosa comida e boa disposição. Sob o mote “Receitas para adultos que qualquer criança pode fazer”, o pequeno chef irá confecionar uma deliciosa receita só com produtos de excelência do território.

A destacar que a presença da Odiana na “Terra de Maio” está inserida numa estratégia de divulgação do projeto “Choose our Food” cujos principais objetivos passam por maximizar o potencial dos recursos naturais e produtos regionais do Baixo Guadiana, através do reforço da cooperação empresarial entre os setores agroalimentar e turístico. Este projeto, na tipologia qualificação, foi aprovado no âmbito do SIAC (Sistema de Apoio a Ações Coletivas), PO CRESC Algarve 2020, cofinanciados pelo Portugal 2020 e União Europeia através do FEDER.

