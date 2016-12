Milhares de crianças algarvias no maior programa de alimentação saudável do país

Connect on Linked in

Mais de 1.300 crianças algarvias, pertencentes a 22 escolas da região, estão envolvidas no maior programa do país de educação para a saúde, “Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável”, organizado pela Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI) pelo sexto ano consecutivo.

O objetivo é, precisamente, educar as crianças para uma alimentação saudável e combater a obesidade infantil, incentivando-as a comer fruta. No presente ano letivo, o projeto envolve 53.399 alunos de 2.665 turmas, pertencentes a 900 jardins de infância e escolas básicas do primeiro ciclo de todo o país.

A edição deste ano é dedicada ao tema “Festas Saudáveis” porque “atualmente, há muitos dias de festa nas escolas, praticamente todas as semanas há pelo menos um bolo de aniversário”, explica Mário Silva, presidente e fundador da APCOI.

As ações pretendem sensibilizar os alunos e também os encarregados de educação “para a necessidade de evitar o consumo excessivo de doces, refrigerantes e outras guloseimas nos dias de festa, trocando alguns desses alimentos por alternativas mais saudáveis que incluam frutas e legumes”, frisa o mesmo responsável.

No Algarve, os concelhos de Loulé e Lagoa são os têm mais escolas inscritas (ambos com quatro), seguidos de Albufeira, Faro, S. Brás de Alportel e Silves, estes com três escolas cada. Os municípios de Vila do Bispo e Vila Real de Santo António surgem com uma escola.

“Estes alunos vêm juntar-se aos mais de 236 mil que já participaram neste projeto nos anos letivos anteriores. De ano para ano, vamos formando um verdadeiro batalhão de heróis com o ‘super-poder’ de escolher os alimentos mais saudáveis”, refere Mário Silva.

O presidente da APCOI sublinha que o sucesso que o programa tem alcançado “só foi possível graças ao envolvimento de todos os parceiros que se associaram a esta iniciativa, das quais se destacam as mais de 80 autarquias parceiras e algumas empresas solidárias”.

A iniciativa arrancou no passado mês de novembro com a inauguração do denominado “Quadro de Mérito – Hoje comi fruta”, no qual os alunos ganham “Super Estrelas” junto ao seu nome, como forma de recompensa diária pela ingestão de fruta ao lanche.

Agora, professores e educadores estão a explorar este e outros temas, através de fichas de trabalho e de atividades pedagógicas realizadas na sala de aula. Além de incentivarem ao consumo de fruta nas quantidades recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), estas ações “levam também às crianças importantes lições sobre alimentação saudável, atividade física, higiene e sustentabilidade que as ajudarão a crescer mais saudáveis, mais ativas e mais felizes”, garante Mário Silva.

Outra das ações previstas é a realização de um ‘videoclip’ musical para ensinar aos adultos o que aprenderam ao longo do projeto. As músicas mais criativas serão escolhidas por um Júri que é composto por nomes de referência no panorama musical português: João Gil, Ana Bacalhau (dos Deolinda), Amor Electro, Henrique Feist, Maria João, Mário Laginha, Vanessa Silva, Rita Redshoes, OqueStrada, HMB, Frankie Chavez, Filipe Pinto e, ainda, Carlos Alberto Vidal, mais conhecido por “Avô Cantigas”.

A Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI) é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 2010, cuja missão é ajudar a criar um mundo melhor para as futuras gerações, através de iniciativas que valorizem a saúde das crianças, promovam o combate ao sedentarismo ou à má nutrição e previnam a obesidade infantil e todas as doenças associadas.

A entidade é composta por um grupo de voluntários preocupados com a saúde infantil, que se mobilizam em torno da responsabilidade de transmitir melhores hábitos de vida às crianças, ajudando-as a escolher as opções mais saudáveis.

Desde Dezembro de 2010, a APCOI já beneficiou 255.570 crianças através de várias iniciativas, entre as quais “Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável”, “Corrida da Criança – Por um futuro mais saudável” e sessões gratuitas de aconselhamento personalizado com nutricionistas.