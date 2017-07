Miguel Freitas nomeado secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Regional

Connect on Linked in

O ex-deputado do PS Miguel Freitas foi nomeado para secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Regional.

O PS Algarve já manifestou o seu regozijo por esta decisão do executivo de António Costa, destacando “o percurso académico, político e profissional ligado às questões da agricultura, florestas e desenvolvimento regional” de Miguel Freitas.

Segundo os socialistas algarvios, a indigitação do antigo deputado na Assembleia da República (2005-2015) é ainda mais importante “no momento em que Portugal enfrenta o desafio estratégico de revitalizar o interior e reordenar a floresta, uma das reformas estruturais na qual este Governo aposta e que está desde abril em debate no Parlamento”.

Miguel Freitas foi o relator do grupo de trabalho sobre incêndios florestais promovido após os grandes incêndios de 2012 (Catraia – Tavira) e 2013 (Serra do Caramulo – Águeda, entre outros) que, no ano seguinte, elaborou um relatório sobre o estado da floresta e propostas de intervenção, aprovado por unanimidade pelos seus pares.

Miguel Freitas foi ainda diretor regional de Agricultura do Algarve e vice-presidente da Comissão de Coordenação Regional do Algarve, e, a nível nacional, já foi diretor-geral de Desenvolvimento Rural. Posteriormente, foi coordenador de Agricultura e Pescas da REPER (Representação de Portugal junto da União Europeia) e presidente do Comité Especial de Agricultura da União Europeia.

Mestre em economia agro-alimentar e professor universitário na Universidade do Algarve, desde 30 de junho de 2016, exercia as funções de primeiro-secretário da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, mantendo a ligação à Universidade do Algarve como docente de várias licenciaturas e mestrados na área da agricultura e desenvolvimento sustentável.

JA