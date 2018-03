Mais 30 praticantes graduados no Clube de Artes Marciais da Altura

Connect on Linked in

Criado em 2007, o Clube de Artes Marciais de Altura (CAMA), do concelho de Castro Marim, é dirigido pelo ‘mestre’ Reinaldo Aquilino e tem levado o nome de Castro Marim aos pódios nacionais, com resultados que premeiam o esforço, o empenho e o compromisso dos cerca de 40 ‘atletas’ que ali treinam diariamente.

Na última semana, foram graduados mais 30 ‘atletas’. Reinaldo Aquilino dedica-se quase exclusivamente a este clube e a sua paixão vai angariando cada vez mais praticantes para o CAMA, tendo sempre por divisa a solidariedade e a entreajuda entre os associados.

Depois de formar, em 2016, um campeão zonal de judo, dois campeões nacionais e um vice-campeão nacional de ju-jitsu, o CAMA conquistou, em dezembro de 2017, duas medalhas de ‘ouro’ e uma de ‘bronze’ no Campeonato Nacional de Ju-Jitsu: Denis Dinga (campeão nacional juvenil na categoria 100 Kg), Maik Verheij (campeão nacional juvenil categoria 80 Kg) e Rui Estevão (terceiro lugar juvenil na categoria de 65 Kg).

As conquistas são o reconhecimento de um trabalho contínuo, com treinos diários, talento e muita disciplina. Este ano, o clube já conquistou um primeiro, um segundo e um quinto lugares (cadetes e juniores) no Campeonato Zonal de Judo e participou no Torneio Amigável de Judo, em Faro, tendo obtido também um primeiro, um segundo e um terceiro lugares. De 13 a 15 de julho vai participar num estágio de ertes marciais em Valência (Espanha), levando os seus campeões nacionais de ju-jitsu e o treinador.

Para a Câmara Municipal de Castro Marim, que concede anualmente auxílios económicos no desenvolvimento ao desenvolvimento dos programas de atividades dos clubes, é uma prioridade “apoiar o trabalho, o esforço e a dedicação dos clubes e associações do concelho que, em muito, contribuem para a promoção do território”.