Mestres ensinam aprendizes para salvar profissão (quase) extinta

Os primeiros resultados do projeto “A Arte do Latoeiro” vão ser apresentados, no próximo dia 9 de agosto, em Silves. Trata-se de um projeto que arrancou há cinco meses e pretende “reativar um ofício praticamente extinto na região algarvia” até ao final deste ano. Dois mestres latoeiros de fora da região passaram conhecimentos a cinco aprendizes, com ajuda de um designer, para produzir novos produtos de criação contemporânea com latoaria

Entrar numa oficina de latoaria é como entrar num pequeno museu de raridades artesanais. As paredes estão cheias com artefactos, máquinas e ferramentas que nos remetem a outros tempos e que já pouco uso têm. Aos poucos, o fabrico industrial em série foi tomando conta dos nossos objetos do dia-a-dia, com o alumínio, o plástico e o inox a substituírem tudo o que era feito à mão, com arte e imaginação.

Esta situação está a conduzir muito rapidamente a profissão de latoeiro para a extinção. Por isso, foi lançado em março deste ano o projeto “A arte do latoeiro”, que termina em dezembro. Trata-se de uma iniciativa promovida pela Proactivetur/Projeto TASA em parceria com a Câmara de Silves e a junta de freguesia de São Bartolomeu de Messines, que beneficia ainda do apoio da EDP (sendo um dos nove projetos de cultura popular portuguesa vencedores da 2ª edição do “Programa Tradições”).

No próximo dia 9 de agosto, às 17h30, serão apresentados os primeiros resultados deste projeto, que aposta na reativação de um ofício praticamente extinto na região. O evento vai decorrer durante a iniciativa “Mercado Fora d´Horas”, no mercado municipal de Silves, e integra uma exposição onde se poderão ver os novos produtos de criação contemporânea com latoaria, o documentário do projeto, assim como será possível contactar com os próprios latoeiros…

Nuno Couto | Jornal do Algarve