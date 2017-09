Mestres da guitarra atuam nos monumentos de Lagoa

Print This Post

O município de Lagoa está a organizar, até 22 de outubro, em parceria com a Associação de Guitarras do Algarve (AGA), o 4º Festival Internacional de Guitarra, com alguns dos grandes mestres deste instrumento musical.

No ano em que Lagoa tem como lema “O Património, Olhar o Passado Rumo ao Futuro”, os concertos terão lugar no auditório municipal (30 de setembro – Bruno Batista), igreja matriz de Estômbar (8 de outubro – Duo Frédéric Bernard & Arnaud Dumond e Ellipsis Trio) e auditório municipal (14 de outubro – Manuel Toucinho e Ricardo Silva Trio e 22 de outubro – G Plus Ensemble e Ximo Tebar Quartet).

JA