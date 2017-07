Mercado mais “cool” de Portimão está de regresso

Connect on Linked in

Novo artesanato, moda, street food, produtos gourmet de produção nacional e música são os principais ingredientes da quarta edição do Lota Cool Market, este ano sob o mote “Free Spirit”. A iniciativa terá lugar entre os próximos dias 14 e 16 de julho, na zona ribeirinha de Portimão, junto à ponte velha e à antiga lota.

O “mercado mais ‘cool’ do sul”, que este ano e pela primeira vez se prolonga por três dias, apresenta “projetos de criativos nacionais e inovadores, revelando novas tendências e produtos originais”, com a participação de mais de 30 expositores, oriundos de diferentes partes do país e do Algarve.

O horário deste mercado em pleno verão e ao ar livre prolonga-se das 12h00 às 00h00, com propostas únicas e originais de artesãos urbanos, novos designers e artistas das mais diversas áreas, inspirados nas tendências do momento, da moda e da decoração.

Para complementar este ambiente de “Free Spirit”, o cartaz musical deste ano vai ser muito local, com grupos oriundos de Odeceixe, Lagos e Portimão.

Os “Pouca Terra” são uma banda de Odeceixe, com um som alegre e que apela à dança e boa disposição, que vão abrir o mercado deste ano, no dia 14 de julho. A noite de sábado, dia 15, será animada por uma banda jovem local, cujo som passa pelo funk e reggae – os Southkick Band. O encerramento no dia 16, ficará a cargo de TobyOne, que traz as suas boas vibrações para fechar o Lota Cool em grande.

O “mercado mais ‘cool’ do sul” é organizado pela associação Teia D’Impulsos, em parceria com a Diana Condesso, designer de interiores, mentora desta iniciativa. Conta mais uma vez com o apoio da câmara e da junta de freguesia de Portimão.

JA