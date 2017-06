Mercado Fora d’Horas está de regresso a Silves

Connect on Linked in

O mercado municipal de Silves volta a ser palco da iniciativa Mercado Fora d’Horas nos dias 7 de junho, 5 de julho e a 9 de agosto. O evento, que alia tradições alimentares, cultura local e produtos de proximidade, é promovido pela junta de freguesia de Silves, com a coordenação de Alexandra Santos, e conta com o apoio da Câmara Municipal de Silves.

Serão, assim, três noites dedicadas a diversos sentidos: o olfato, a audição e a visão, num evento gastronómico sobre cultura local e que conta com algumas novidades, entre as quais a realização de várias noites temáticas.

A 7 de junho o tema será “Os Cheiros”, dedicado às ervas aromáticas e temperos. A 5 de julho, será a vez de “Os Sons” tomarem conta do mercado, dedicado a histórias sobre comida. Já a 9 de agosto, o tema será “A Visão”, dedicado à apresentação da comida, como podemos interpretar comida visualmente.

Este ano, o Mercado Fora d’Horas conta ainda com diferentes atividades: abertura do mercado à noite, mercado de produtores, mercado de artesanato, jogos sobre produção local, momentos relacionados com a gastronomia, música, animação de rua, apresentação de produtores e exposição temática.

“No decorrer do evento são misturados valores tradicionais com criações contemporâneas, em ações de sensibilização sobre as tradições dos mercados municipais no contexto mediterrânico”, acrescenta a organização.

O evento decorrerá entre as 19h00 e as 24h00 e tem entrada livre.

