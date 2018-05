Mercadinho na aldeia de Odeleite dinamiza saberes tradicionais

Connect on Linked in

A empresa municipal NovBaesuris, de Castro Marim, organiza no primeiro domingo de cada mês o Mercadinho na Casa de Odeleite, uma iniciativa que reúne mensalmente na aldeia presépio mais de uma dezena de participantes, entre produtores e artesãos da região algarvia, e que procura promover e comercializar os saberes tradicionais.

Neste evento os visitantes encontram desde peças de artesanato, como a cestaria em cana, característica de Odeleite, até às alcofas em palma, passando pelo mel de rosmaninho, pelo afamado queijo de cabra da raça algarvia, sem esquecer os saborosos enchidos serranos.

O Mercadinho na Casa de Odeleite conta com o apoio da Câmara Municipal de Castro Marim e teve início em abril de 2016, sendo já um ponto de encontro obrigatório para os turistas nacionais e estrangeiros que demandam a esta aldeia do nordeste algarvio para saborear a boa mesa e adquirir o melhor do artesanato que ainda se produz na região.

Segundo a presidente do Conselho de Administração da NovBaesuris, Célia Brito, o Mercadinho na Casa de Odeleite é um evento que a empresa municipal “continua a acarinhar com particular entusiasmo, numa aposta efetiva na promoção e dinamização do que de melhor a nossa terra produz”.

O crescente número de visitantes e o volume de negócios alcançados “são a garantia do êxito desta iniciativa que contribui de modo significativo para a afirmação da gastronomia local e divulgação do valioso património natural e cultural da aldeia de Odeleite”, acrescenta a mesma responsável.